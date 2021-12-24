Многодетная семья из Тольятти получила в подарок автомобиль

Многодетная семья получила вместительный автомобиль

Многодетная семья из Тольятти в преддверии Нового года получила в подарок автомобиль. Ключи им вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В семье Владимира и Светланы Наумовых пятеро приемных детей. Младшая дочь Василиса ходит в детский сад. Первоклассник Владлен любит путешествовать всей семьей, семиклассника Михаила увлекает робототехника и IT-технологии, девятиклассник Егор занимается в школьной телестудии и уже успел собрать призы на кинофестивалях. Светлана в наступающем году заканчивает девятый класс, она увлекается бисероплетением.

- То, что вы для всех нас делаете, это очень важно и заслуживает восхищения. Вы люди с большим сердцем, ответственностью, трудолюбием, с большим желанием дарить свою любовь детям, - сказал Дмитрий Азаров.

В подарок семья получила вместительный автомобиль ГАЗель Next, в котором хватит места для всех ребят и их родителей.