Дмитрий Азаров предложил продлить поддержку НОЦ до 2030 года

Дмитрий Азаров озвучил предложения по поддержке научно-образовательных центров

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, в формате видеоконференции провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Заседанию предшествовала подготовительная работа, по ходу которой 22 декабря состоялся семинар-совещание, во время которого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил рабочую группу, на которой обсуждали развитие научно-образовательных центров.

Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Губернатор отметил, что необходимо продлить поддержку центров до 2030 года, учитывая, что разработка высокотехнологичного продукта занимает в среднем 7 лет.

Среди предложений - присваивать центрам особый правовой режим, а также сертификации высокотехнологичной продукции и услуг центров. «Также предлагаем выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в «дорожные карты» отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава государства отметил необходимость последовательного решения поставленных задач. «Наукой нужно всегда заниматься. Нужно организовать работу так, чтобы это захватывало, чтобы это было интересно, чтобы молодежь потянулась. У нас это получается», - сказал президент.