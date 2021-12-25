Самарский росгвардеец победил в Кубке Европы по пауэрлифтингу в категории жима штанги лежа

Самарец показал отличный результат в своей весовой категории. Фото: Росгвардия Самарской области

Сотрудник Росгвардии Самарской области Тимур Ч. стал победителем в Кубке Европы по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Самарской области 10-12 декабря 2021 года. Росгввардеец показал отличный результат в категории по жиму лежа, заняв первое место.

В рамках состязаний разыгран Кубок Европы по силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс. Также состоялись соревнования в рамках Кубка Восточной Европы по жимовому двоеборью, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР/WSF/ФЖД и Всероссийский мастерский турнир по пауэрспорту СПР. Росгвардеец Тимур Ч. из Самары выступал в весовой категории до 67,5 кг.

Самарский спортсмен показал отличный результат по жиму штанги лежа, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Редакция «КП-Самара» поздравляет Тимура с победой и желает дальнейших спортивных успехов.