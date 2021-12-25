Самарский мошенник продал жителю соседнего региона солнцезащитные очки за 22 тысячи рублей и скрылся

Для задержания преступника в Самару приехали костромские полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприимчивый житель Самары купил аккаунт с хорошими отзывами на платформе бесплатных объявлений. Мошенник выкладывал объявления несуществующих товаров, брал с покупателей деньги, а после удалял объявление с сайта и переставал выходить на связь.

Жертвами самарского преступника стали жители Москвы, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республики Крым и Костромской области. Все они приобретали у самарца аксессуары, электротовары, а также автомобильные принадлежности.

Преступника смогли задержать костромские полицейские. К ним поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что он планировал купить брендовые солнцезащитные очки через онлайн платформу купли-продажи и перевел продавцу 22 тысячи рублей. После этого объявление пропало, а его автор перестал выходить на связь. По сообщению ГУ МВД по Костромской области, полицейские установили личность преступника и выехали в Самару в служебную командировку.

- 35-летний мошенник был задержан по месту проживания в Самаре, - рассказали костромские оперативники.

В настоящее время в отношении самарца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские продолжают расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.