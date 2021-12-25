В Самарской области появился новый праздник 10 декабря

10 декабря - День выпуска первого Ил-2 Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил утвердить в Самарской области новую памятную дату. Самарская губернская дума поддержала инициативу законодательно, и теперь каждое 10 декабря в регионе будет отмечаться День выпуска Ил-2 в Куйбышеве.

Поводом к введению нового праздника в Самарской области стало 80-летие со дня выпуска первого штурмовика Ил-2. Председатель Губдумы Геннадий Котельников отметил, что памятная дата будет напоминать самарцам о трудовом подвиге их земляков.

- Именно на таких подвигах куйбышевцев должны расти наши дети и внуки. Все мы должны знать и помнить эти великие события, - сказал Геннадий Котельников.

Стоит отметить, что серийные самолеты Ил-2 стали самым массовым выпуском в истории авиастроения. Всего с 10 декабря 1941 года было создано почти 36 тысяч штурмовиков, из которых 26 тысяч изготовили в Куйбышеве.