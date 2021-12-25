В селе Малая Малышевка Самарской области капитально отремонтировали Дом культуры

Ремонт в ДК не делали более 30 лет

24 декабря 2021 года, в селе Малая Малышевка Самарской области состоялось торжественное открытие отремонтированного Дома культуры. В мероприятии приняли участие депутаты «Единой России», которые контролировали весь ход работ на объекте.

Руководитель парламентской фракции Александр Живайкин отметил, что «Единая Россия» закрепила за объектами в рамках реализации национальных проектов депутатов, организовала мониторинговые группы контроля, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств. Капитальный ремонт Дома культуры проходил в рамках реализации нацпроекта «Культура».

На базе ДК была открыта современная библиотека. В Доме культуры в Малой Малышевке появился просторный зрительный зал, малая сцена, хореографические классы, а также репетиционные пространства. Ремонт в сельском ДК не проводили более 30 лет, однако он является местным центром притяжения. Помимо основных ремонтных работ запланировано сделать вокруг ДК пешеходную зону и Центральную площадь. Сейчас это предложение внесено в народную программу партии.