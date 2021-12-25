В Тольятти полицейские ищут четверых мужчин, которые избили посетителя в баре

Все, кто узнал мужчин на фото, могут обратиться в полицию и сообщить информацию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью, 5 сентября 2021 года, около 1:40 в одном из баров в Автозаводском районе Тольятти четверо неизвестных избили 38-летнего местного жителя. Сейчас полицейские ищут злоумышленников, их фотографии были опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили очевидцев происшествия, осмотрели помещение бара и изъяли записи с видеокамер. Ориентировку на подозреваемых разослали наружным постам, сотрудникам Росгвардии и общественникам.

Полицейские просят помощи в розыске преступников. Мужчина на вид 35 лет, волосы короткие черные. Был одет в футболку белого цвета с надписью "KAPPA", штаны черного цвета. Второй на вид около 45 лет был одет в рубашку черного цвета, пиджак серого цвета, джинсы синего цвета. Мужчина около 45 лет с короткими черными волосами, с залысиной. Был одет в спортивную кофту красного цвета, джинсы синего цвета. И мужчина около 35 лет в спортивном костюме серого цвета в клетку с лампасами.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Всем, кто владеет информацией о подозреваемых, необходимо сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-63-09, 93-63-97, 89608418107, 112.