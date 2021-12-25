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Происшествия25 декабря 2021 8:31

Самарский адвокат пойдет под суд за попытку передать взятку полицейским

СУ СКР возбудило уголовное дело
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Довести преступный умысел до конца не получилось

Довести преступный умысел до конца не получилось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Члена Палаты адвокатов Самарской области подозревают в посредничестве во взяточничестве. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ.

Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, в ноябре 2021 года адвокат предложил своей подзащитной передать взятку полицейским, чтобы оградить ее от административной и уголовной ответственности. Адвокат получил от женщины, которую обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, 900 тысяч рублей, чтобы передать их должностным лицам. Однако мужчину задержали сотрудники ГУ МВД по Самарской области сразу после получения денег.

В настоящее время адвокат задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается с оперативным сопровождением полицейских.