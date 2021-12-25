В Самарской области на 25 декабря 2021 года выявлено 516 случаев заражения коронавирусом

Статистика по коронавирусу на 25 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 25 декабря 2021 года в Самарской области за минувшие сутки выявлено 516 случаев заражения коронавирусом среди местных жителей. Всего с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 197 413 случаев инфицирования.

Из общего числа зараженных на сегодняшний день 149 563 пациента успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 875 человек.

Что касается печальной статистики по коронавирусу в Самарской области, то на 25 декабря 2021 года всего в регионе зарегистрировано 6 168 летальных случаев. За сутки скончались 18 человек, у которых был подтвержден коронавирус.