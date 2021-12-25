В Самаре загорелся салон сотовой связи в ТЦ «Октябрь» на площади Мочалова

Из ТЦ "Октябрь" было эвакуировано 53 человека, в том числе 11 детей Фото: принтскрин видео.

Днем, 25 декабря 2021 года, в Самаре произошел пожар в торговом центре «Октябрь» на площади Мочалова. Пожарно-спасательные подразделения были направлены на место ЧП по повышенному рангу сложности «Пожар №2».

Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре в торговом центре поступило в 15:02. По прибытии было установлено, что в оном из салонов сотовой связи происходит горение мебели на площади 10 кв. м.

- В 15:21 пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет, - сообщили пожарные.

Очевидцы опубликовали видео с места событий на площади Мочалова в Самаре. На кадрах видно, что сотрудники пожарной службы выводят из задымленного здания людей. По данным МЧС, из торгового центра было эвакуировано 53 человека, в том числе 11 детей.

Работы на месте ЧП продолжаются до полной ликвидации возгорания. К тушению пожара привлечено 42 человека личного состава и 14 единиц спецтехники.