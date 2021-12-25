В Тольятти полицейские остановили движение на перекрестке, чтобы помочь малышу собрать конфеты

Полицейские не остались равнодушными к беде ребенка. Фото: vk.com/welovetlt

Жительница Тольятти стала свидетелем очень доброй и трогательной истории. Женщина поделилась в социальных сетях фотографией, на которой сотрудники ГИБДД старательно собирают рассыпанные конфеты прямо посреди оживленного перекрестка.

Как рассказала женщина, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, неся в руках новогодний сладкий подарок.

- Прямо на середине пути у малыша предательски развалился новогодний кулек, и конфеты рассыпались по проезжей части, - пишет автор поста в одной из тольяттинских групп.

Мальчик не смог собрать все сладости, так как загорелся красный сигнал на светофоре и он поспешил уйти с проезжей части. В этот момент мимо проезжала машина ДПС. Полицейские перегородили движение и начали помогать ребенку собирать конфеты. Автор фотографии поблагодарила полицейских за неравнодушие к чужой беде.