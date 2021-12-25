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Общество25 декабря 2021 15:46

Самарец, который продает редкую чипсину за 15 тысяч рублей, потратит часть выручки на благотворительность

Продавец охотно вступает в диалог с потенциальными покупателями и уверяет в ценности своего товара
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Продавец уверяет, что данный товар представляет особую ценность

Продавец уверяет, что данный товар представляет особую ценность

Житель Самары выставил на Авито необычный товар – чипсину Lay’s с дыркой в середине. Продавец уверяет, что данная чипсина уникальная и очень редкая, поэтому он оценил ее в 15 тысяч рублей. В телеграм-канале «Топор» появились скриншоты переписки потенциального покупателя с самарским продавцом, где последний охотно рассказывает о своем продукте.

Потенциальный продавец поинтересовался, как мужчина может доказать, что чипсина именно от Lay’s. По словам продавца пачка от чипсов со вкусом краба давно выкинута, но можно провести экспертизу в лаборатории, чтобы показать подлинность редкого товара.

Самарец охотно рассказывает об уникальности продукта

Самарец охотно рассказывает об уникальности продукта

- На экспертизе возьмут мазок бесконтактным способом, оттуда выяснится, что в чипсине присутствуют вещества идентичные только чипсам Lay’s, - отвечает самарский делец.

Единственное условие продавца – экспертиза будет проводиться за счет покупателя. Как рассказал самарец, сделать ее можно в лаборатории на Московском шоссе за 3190 рублей.

Часть денег от продажи он хочет пустить в благотворительность

Часть денег от продажи он хочет пустить в благотворительность

Интересно, что самарец и вправду надеется найти истинного коллекционера редких чипсин. Он даже обдумывает потратить часть вырученных с продажи денег на благотворительность.