На Самарскую область в воскресенье 26 декабря 2021 года обрушится снежный буран

Самарцам рекомендовали не выходить из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС сообщили об ухудшении погодных условий в Самарской области в воскресенье, 26 декабря 2021 года. По сообщению метеорологов, на регион надвигается сильная метель и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют снег, а местами по области сильную метель. Ночью и утром, 26 декабря 2021 года, ожидается сильный ветер с порывами 25-27 м/с. Днем метель продолжится, а ветер снизит скорость до 12 м/с. Температура воздуха днем по области составит -3…-8 градусов.

Жителей Самарской области предупреждают, что такие погодные условия небезопасны. Самарцев просят по возможности оставаться дома. Автомобилистам также советуют не садиться за руль, так как на дорогах будут снежные заносы, а видимость в метель составит 500-1000 метров.