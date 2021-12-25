Самарский футболист Иван Сергеев может заменить Дзюбу в «Зените»

"Зенит" и "Рубин" ведут разговоры о переходе Дзюбы. На его место в питерской команде претендует Иван Сергеев. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Форвард питерской футбольной команды «Зенит» Артем Дзюба может уйти в казанский «Рубин». На его место в команде северной столицы может перейти игрок самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Об этом сообщает «РБК спорт» со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, что лучший бомбардир «Крыльев Советов» может уйти в питерский «Зенит». Разговоры о трансфере уже идут. Напомним, в активе у самарского нападающего 6 голов и 4 голевые передачи, всего он провел 18 матчей в РПЛ текущего сезона.

Форвард «Крыльев» является рекордсменом ФНЛ. Сергеев впервые забил за «Крылья» в матче с «Нижним Новгородом» в седьмом туре, и с тех пор его уже было не остановить. В конце сезона он остановился на отметке в 40 голов. Это стало рекордом первого дивизиона – он превзошел результат Андрея Федькова, который в 2004 году, играя за грозненский «Терек» (сейчас команда называется «Ахмат»), отличился 38 раз за сезон.