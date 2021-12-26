Рабочим тольяттинского завода пришлось толкать автобус, чтобы уехать домой со смены

Видео с места событий уже опубликовали в соцсетях Фото: принтскрин видео.

В ночь с 25 на 26 декабря на Самарскую область обрушилась сильнейшая метель. Дороги замело так, что из до сих пор не могут очистить, ветер дул с такой силой, что люди не могли открыть двери подъездов, а многие автомобилисты даже не рисковали садиться за руль – все равно ни зги не видно.

Однако у тех, кто возвращался с работы, выбора просто не было. Но путь до дома для некоторых обернулся настоящим испытанием.

Например, рабочим завода АвтоВАЗа, чтобы уехать домой со смены, пришлось… толкать автобус, который застрял в сугробе. Видео с места событий уже опубликовали в соцсетях.

«Старожилы» завода тут же вспомнили 2008 год: тогда такой «роскоши», как автобус, то ли не было, то ли его не дождались - в итоге рабочие расходились по домам пешком по сугробам, некоторых подвозили домой товарищи. В общем, все познается в сравнении.