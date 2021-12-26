В Самарской области ввели временное ограничение движения на движение транспорта

В Алексеевском районе ночью легковой и грузовой транспорт застрял в многокилометровой пробке Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области из-за погодных условий ввели ограничение движения по целому ряду дорог и трасс. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничить поездки водителей просили еще днем 25 декабря, причем не только в Самарской, но и в Рязанской, Пензенской, Ульяновской областях и в Республике Мордовия – где сильные снегопады и метели затруднили движение.

В Самарской области буран был настолько сильным, что в Алексеевском районе легковой и грузовой транспорт застрял в многокилометровой пробке, в дело пришлось вмешаться региональному МЧС. Машины на дороге там продолжают откапывать до сих пор.

В ФКУ «Поволжуправтодор» объявили, что 26 декабря до 15.00 сохраняется временное ограничение движение по следующим дорогам:

- на автодороге М-5 «Урал»: на км 861+864 - км 1194+796 автодороги М-5 «Урал»

- на подъезде к Самаре: на км 0+000 - км 12+000

- на подъезде к Ульяновску: на км 294+500 - км 294+660 и км 295+100 - км 328+400

- на автодороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград: на км 17+900 - км 47+200

- на автодороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (участок дороги «Ульяновск - Димитровград - Самара»): на км 136+040 – км 209+704

- на подъезде к Оренбургу: на км 10+800 - км 132+565

- автодороге Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (участок обводной г. Самары от трассы М-5 «Урал» до автодороги Самара - Волгоград): на км 0+000 – км 79+400 ;

- автодороге Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград: на км 25+348 – км 111+450 .

Плюс движение ограничено на автодороге А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан в Самарской и Оренбургской областях.

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