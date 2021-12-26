Синоптики сообщили, как долго продлится потепление в Самарской области

Вероятнее всего, всю неделю будет морозно и ясно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 декабря в Самарской области стало неожиданно теплее: после морозной недели днем термометры самарцев стали показывать всего 3-5 градусов мороза. Зато на дорогах такие снежные заносы, что выйти погулять – решение не из легких.

Как объяснили в Приволжском УГМС, такая погода связана с Атлантическим циклоном: именно он принес нам метели, сильный ветер и потепление.

- Но в начале следующей недели зона осадков отойдет на восток и наш регион окажется под влиянием гребня антициклона, - сообщает специалист ФГБУ «Приволжское УГМС» Анна Елецкая.

Уже в ночь на понедельник, 27 декабря, снова ударят морозы: -16...-21 °C. Днем будет чуть теплее: -10...-15 °C.

Самые сильные морозы пока прогнозируют на ночь с 28 на 29 декабря: -23...-28 °C. Днем 29 декабря «потеплеет» до -15...-20 °C.

Точного прогноза на новогоднюю ночь пока нет, однако пока что синоптики не ждут повторения таких снегопадов, которые Самарская область пережила на этой неделе – вероятнее всего, будет морозно и ясно.