В Самарской области полицейские отпустили под подписку о невыезде мужчину, который чуть не убил свою сожительницу

Кухонный нож, которым совершено нападение, изъяли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александру Петровичу 71 год, он живет в небольшом селе в Ставропольском районе. В декабре он стал фигурантом уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений. Жертва – женщина, с которой он жил.

- В больницу ее привезли 21 декабря с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Врачи борются за жизнь пострадавшей, но каких-либо прогнозов пока не делают – уж больно серьезные травмы приходится лечить.

В полиции уголовное дело уже возбудили по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Кухонный нож, которым совершено нападение, изъяли, подозреваемого опросили и… отпустили под подписку о невыезде.

Признал ли он вину и что сказал в свое оправдание, пока не сообщается.