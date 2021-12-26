Дни польской культуры начались в Самаре с 26 декабря 2021 года

Фестиваль был посвящен 30-летию Самарской городской общественной организации «Поляки Самары «Потомэк» («Потомок») Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 декабря в Самаре состоялся III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре». Интересно, что он проходил как в очной, так и в онлайн форме при помощи конференции в Zoom.

В этом году фестиваль был посвящен 30-летию Самарской городской общественной организации «Поляки Самары «Потомэк» («Потомок»).

Открывала мероприятие флейтистка Анна Лазанчина и под аккомпанимент Марии Васиной, игравшей на фортепиано.

После этого участники фестиваля во время круглого стола обсуждали польские корни писателей, которые так или иначе связаны с Самарой, говорили о новом издательском проекте, который бы рассказал о двух сотнях лет, на протяжении которых польская диаспора сохраняет в Самару свое культурное и языковое наследие, плюс подводили итоги работы общественной организации «Поляки Самары «Потомэк», перспективы ее развития. А еще, конечно же, награждали активистов, благодаря которым об этой организации знают, и которые делают ее мероприятия самобытными и яркими.