На трассе Самара -Оренбург в Алексеевском районе возобновили движение транспорта

В снежном плену были 40 автомобилей: 25 легковых и 15 грузовых Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Спасатели восстановили движение на участке трассы М-5 «Урал» в Алексеевском районе, где минувшей ночью застряли десятки машин.

Изначально облМЧС сообщало о двух десятках легковушек и грузовиков, но по уточненной информации, в снежном плену были 40 автомобилей: 25 легковых и 15 грузовых. В них находились 48 человек, в том числе 6 детей и одна беременная женщина.

В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о заторе поступило 26 декабря около двух часов ночи. На место направили дополнительную спецтехнику и спасателей, людей из машин эвакуировали в пункты временного размещения.

Всю ночь и сегодня днем спасатели не только помогали расчищать трассу Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Всю ночь и сегодня днем спасатели не только помогали расчищать трассу, но и откапывали и вытаскивали из снежных заносов машины. В работах были задействованы 28 единиц техники и 70 сотрудников спецслужб.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень, в 16.00 движение в этом районе возобновлено, машины движутся по трассе в сопровождении инспекторов ДПС.

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