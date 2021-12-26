В рамках акции «Елка желаний» губернатор Дмитрий Азаров выступил в роли Деда Мороза для семи детей

Дети мечтают о кукле с крыльями, о новом телефоне, о смарт-часах, о форме любимой команды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области снял с «Елки желания» сразу семь детских писем Дедушке Морозу. Эта благотворительная акция в регионе проводится уже 16 лет подряд. Сейчас она стала всероссийской и «обзавелась» собственным сайтом - елкажеланий.рф Теперь все желающие легко могут исполнить мечту любого малыша из самых разных уголков страны, в том числе из Самарской области.

Дмитрию Азарову предстоит исполнить роль Деда Мороза сразу для семи деток. «Дедушка Мороз, в этом году я вела себя хорошо, училась только на «4» и «5», - заверяет в своем письме Таня. «Дорогой Дедушка Мороз, я очень люблю зиму, Новый год и подарки», - честно признается Лера. Дети мечтают о кукле с крыльями, о новом телефоне, о смарт-часах, о форме любимой команды…

- Я думаю, что у каждого из нас найдется возможность помочь Деду Морозу исполнить просьбы детей из Самарской области, которым чуть сложнее приходится. И в эти праздничные дни, я думаю, мы можем сотворить чудо, и сделать так, чтобы счастье новогоднего праздника было у каждого ребенка, - отметил Дмитрий Азаров.

При помощи «Елок желаний» к Новому году подарки получают более 3000 детей - и это только по Самарской области!

Кроме того, второй год подряд поздравить можно не только детей, но и пожилых людей – одиноких и нуждающихся. Узнать, о чем мечтают пенсионеры в преддверии Нового года, можно при помощи «Елок желания», которые нарядили в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.