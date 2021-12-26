В Самаре на улицы высыпали 316 тонн реагентов

С улиц уже вывезли около полутора тысяч тонн снега Фото: предоставлено пресс-службой

В преддверии начала новой рабочей недели службы благоустройства пытаются очистить улицы Самары от снега. В ночь с 25 на 26 декабря на область обрушилась стихия: сильный ветер, снегопад, метель. Часть сел и поселков остались без электричества, некоторые - и без воды. На трассе в Алексеевском районе образовался затор, ликвидировать который пришлось спасателям.

С последствиями снегопада в Самаре сегодня весь день пытаются разобраться коммунальщики. Как сообщили в гораминистрации, на уборку вывели 340 единиц техники. Перед ними поставили задачу чистить не только дороги, но и внутриквартальные и придомовые территории.

За день из города вывезли уже полторы тонны снега, на обработку дорог уже потратили 316 тонн реагентов.

Оценить усилия служб благоустройства самарцам предстоит уже утром 27 декабря по дороге на работу.

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