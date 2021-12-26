В Самаре могут построить общежитие для сотрудников театра оперы и балета

Сейчас квартиры для них арендуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может быть решена проблема с жильем для приезжих артистов театра оперы и балета. Сейчас квартиры для них арендуют. И, по словам гендиректора театра Сергея Филиппова, на это уходят «значительные суммы».

Руководство театра выход видело в покупке служебного жилья, куда можно было бы заселять сотрудников на время действия с ними контрактов.

А депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил иной выход: строительство общежития специально для приглашенных артистов. Разумеется, если привлекать туда бюджетные средства, то процесс будет сложным и может затянуться на неопределенный срок. Поэтому Хинштейн взялся перевести переговоры с коммерческими структурами, которые могли бы быть заинтересованы в реализации подобного проекта.

Пока что решено подготовить от имени Попечительского совета театра оперы и балета официальный запрос: строительным корпорациям и крупному бизнесу предложат предоставить квартиры сотрудникам театра. Сколько и на каких условиях, пока что не совсем ясно. Вероятно, решаться это будет так же в процессе переговоров.

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