8% ковидных пациентов, выявленных за сутки, болели без всяких симптомов

За сутки анализы подтвердили ковид у 498 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки анализы подтвердили ковид у 498 человек, и подавляющее большинство из них (461 пациент) к врачам обращались с признаками простуды и гриппа. Лишь 8% заболевших (37 человек) коронавирусной инфекцией болели без всяких симптомов.

Больше всего заболевших за сутки в Самаре (224 факта) и Тольятти (212 случаев). Всего с начала пандемии в регионе получили 197,9 тысяч положительных анализов на коронавирусную инфекцию. Погибли 6 184 человек, в том числе 16 – за сутки, пациентам было от 58 до 86 лет, у многих ковид осложнялся сопутствующими тяжелыми заболеваниями.

Всего в области выздоровели уже 150 752 ковидных больных, 1 189 из них выписали за сутки.

Врачи просят жителей Самарской области бережнее относиться к своему здоровью и соблюдать простые меры личной гигиены и безопасности.