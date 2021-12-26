На трассе Самара - Оренбург открыли движение для всех видов транспортных средств

Для расчистки трасс привлекли дополнительную спецтехнику Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

ФКУ «Поволжуправтодор» объявил об открытии проезда для всех видов транспортных средств по федеральным трассам в Самарской и Оренбургской областях. С 25 декабря ограничение движения на них вводились из-за погодных условий.

В минувшие выходные снегопад, сильный ветер и метель сильно снизили видимость и осложнили дорожную ситуацию по всей области. В Алексеевском районе, к примеру, на трассе М-5 «Урал» в ночь с 25 на 25 декабря образовался затор из 40 машин, причем как легковых, так и грузовиков. Спасатели эвакуировали людей в пункты временного размещения, а днем помогли расчистить трассу и извлечь машины из сугробов.

На расчистку дорог от снега были брошены дополнительные силы. Метель утихла, в ближайшее время новых капризов погоды не предвидится, поэтому движение в Самарской о Оренбургской областях открыли.

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