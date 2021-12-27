Плотный туман накроет Самарскую область утром 27 декабря 2021 года

Плотный туман накроет регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местами плотный туман накроет Самарскую область. Синоптики объявили желтый уровень опасности на дорогах.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», утром 27 декабря 2021 года местами ожидается плотный туман. Видимость составит 500 метров и менее. Необходимо соблюдать правила безопасности на улице: автомобилистам рекомендуется сохранять оптимальную скорость вождения и включать противотуманные фары.

Днем 27 декабря температура воздуха составит -8…-13 градусов. Местами стоит ожидать -18 градусов. Без существенных осадков.