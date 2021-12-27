В Самарской области правоохранители устраивают рейд на магазины с пиротехникой

Полицейские проводят предновогодние рейды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов провели рейд на несколько магазинов с фейерверками. Полицейские проверили документы и срок годности товаров.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции проверили сертификаты соответствия, документы, наличие огнетушителя, срок годности на пиротехнику и наличие инструкций на нее.

Правоохранители рекомендуют покупать пиротехнику только у проверенных продавцов и хранить ее в безопасном месте. Необходимо соблюдать все правила безопасности, указанные в инструкции.