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Происшествия27 декабря 2021 4:37

В Новокуйбышевске мужчина обокрал пенсионерку в подъезде

Он зашел вместе с женщиной и воспользовался ситуацией
Алена ПРОВКИНА
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Мужчине грозит уголовная ответственность

Мужчине грозит уголовная ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области злоумышленник обокрал пенсионерку в ее подъезде. Правоохранители смогли найти вора.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 67-летняя пенсионерка заходила в свой подъезд на улице Чернышевского. За женщиной зашел неизвестный ей молодой человек. Он схватил кошелек потерпевшей из сумки и сбежал. Женщина обратилась в полицию на следующий день. Ущерб составил больше 4 тысяч рублей. Сотрудники полиции смогли разыскать вора.

Подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления. Задержанный признался в краже. Деньги потратил на собственные нужды, а кошелек оставил себе. На мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до 4-х лет.