В Самаре автомобили б/у подорожали больше чем на 30% в 2021 году

Жители региона не стали жить лучше, но стоимость автомобилей увеличилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты выяснили, сколько потратили жители Самарской области на покупку б/у автомобилей в 2021 году. За год машины подорожали более чем на 30%.

По данным экспертов автомобильного сайта Дром, 63% жителей купили в 2021 году автомобили стоимостью не выше 500 тысяч рублей. Алексей Гришин, аналитик сайта, отметил, что жители не стали жить лучше. За год авто подорожали на 31%, а средняя стоимость б/у машины в декабре достигла 700 тысяч рублей.

Новые автомобили подорожали в среднем на 20-30%. Только 3% жителей смогли позволить себе машину дороже 2 миллионов рублей. Лидером б/у машин остается "Лада Приора".

Больше всего на машины тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга, а самые скромные траты на авто в Республике Алтай, Курганской и Омской областях. 75% жителей этих регионов потратили менее 500 тысяч рублей.