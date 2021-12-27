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Общество27 декабря 2021 6:00

В Самаре на очистку памятников выделят 1,3 миллиона рублей

Речь о двадцати объектах
Алена ПРОВКИНА
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Очистку памятников планируют начать в 2022 году

Очистку памятников планируют начать в 2022 году

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на очистку памятников и стел выделят 1,3 миллиона рублей. Работы планируют начать в 2022 году.

По данным МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания», работать будут на двадцати объектах, 12 из которых расположены на Алее Трудовой Славы. По предварительным данным, с 1 февраля по 20 июня 2022 года подрядчик начнет чистку памятников и будет проводить ее 2 раза в неделю. Самого подрядчика определят в середине января 2022 года.

Помимо памятников и стел на Аллее Трудовой Славы, подрядчик также будет следить за состоянием ИЛ-2, грузовика-памятника погибшим шоферам; памятника воинам-строителям; памятников О. Санфировой, В. Маяковскому, Н. Кузнецову и С. Кирову.