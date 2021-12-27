В Самару возвращаются аномальные холода в конце декабря 2021 года

В регион вновь приходят аномальные морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики вновь сообщают о понижении температуры после кратковременного потепления. Жителей ожидают аномальные холода в конце 2021 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», во вторник, 28 декабря, в Самарской области ночью температура воздуха опустится до -24 градусов. В области ожидается переменная облачность без прояснений и существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем температура поднимется до -12…-17 градусов.

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах из-за снежных заносов. В конце декабря 2021 года жителей ожидают резкие перепады атмосферного давления.