В Самаре жители дома на Революционной, 148А просят помощи у Владимира Путина

Добросовестных покупателей квартир попросту выгоняют на улицы

В Самаре жители дома на ул.Революционной, 148А обратились за помощью к Президенту РФ Владимиру Путину. Пойти на такой шаг их вынудило отчаяние – люди столкнулись с тем, что на их квартиры претендуют другие люди, а нынешних владельцев попросту выселяют на улицы.

Речь идет о доме, который более 13 лет назад начинал строить еще печально известный ООО «Монтэк». Однако застройщик обанкротился, а покупатели квартир пополнили ряды обманутых дольщиков. В 2015 году минстрой провел конкурс и назначил нового застройщика. Им стала компания ООО «Прогресс-Н». Строители должны были завершить два объекта «Монтэка»: на ул. Матросова/Ставропольская и на ул.Революционной, 148а, однако впоследствии было решено ограничиться только одним, на ул.Революционной. По соглашению застройщика с минстроем в этом доме должны были получить квартиры 144 обманутых дольщика «Монтэка». Остальные квартиры «Прогресс-Н» продал уже собственным дольщикам.

Застройщик достроил и сдал дом в конце 2019 года. Однако когда люди вселились в квартиры, начались проблемы – внезапно о своих правах на их жилплощадь заявили бывшие дольщики «Монтэка», которые до этого не вставали на учет в реестр минстроя, и о которых «Прогресс-Н», продавая квартиры, не знал. Суд встал на их сторону, и теперь добросовестным покупателям грозит выселение на улицу.

В региональном минстрое о ситуации знают, но решений не предлагают, кивая на постановление суда.

Отчаявшись, жители записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину. В нем они просят президента вмешаться и помочь им разрешить ситуацию.

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