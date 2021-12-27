В Самарской области приведут в порядок почтовые отделения

Почтовые отделения будут обновлены Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России, в том числе и в Самарской области, за три года приведут в нормативное состояние более 25 тысяч почтовых отделений. В них можно будет получать госуслуги, а также приобретать безрецептурные лекарства.

Модернизация проводится по инициативе «Единой России». Так, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в 2022 году в нормативное состояние приведут 1195 почтовых отделений. Их не только отремонтируют, но и заменят, в случаях, если ремонт провести невозможно.

Ранее депутат государственной думы Александр Хинштейн говорил о подготовке специалистов для этой службы. В качестве удачного примера он привел базовую кафедру АО «Почта России» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. На не в Самаре по стандартам высшей школы готовят специалистов-почтовиков.