В Самаре жители заявили о землетрясении во время строительства дома на улице Победы

Горожане недовольны строительством высотки ФОТО: https://twitter.com/irigo63/ Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре ведется строительство 22-этажного дома в границах улиц Победы, Гагарина и 1-го Безымянного переулка. Местные жители не в восторге от проводимых работ. Некоторые даже жалуются на землетрясение.

— Застройщик уже начал копать прямо под окнами дома, построенного в пятидесятых года прошлого столетия. Дом трясет, — жалуется в твиттере пользователь Ирина.

Работы начались в 2017 году. По словам Ирины, три года люди жалуются и приглашают «ознакомиться с беспределом всех, кто может повлиять на ситуацию». Жители соседних домов уверены, что в такой близости к старым строениям нельзя возводить высотку. Тем не менее, строительство продолжается.