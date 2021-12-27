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Общество27 декабря 2021 9:03

В Самаре жители заявили о землетрясении во время строительства дома на улице Победы

Горожане жалуются на строительство высотки возле старого жилого дома
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Горожане недовольны строительством высотки ФОТО: https://twitter.com/irigo63/

Горожане недовольны строительством высотки ФОТО: https://twitter.com/irigo63/

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре ведется строительство 22-этажного дома в границах улиц Победы, Гагарина и 1-го Безымянного переулка. Местные жители не в восторге от проводимых работ. Некоторые даже жалуются на землетрясение.

— Застройщик уже начал копать прямо под окнами дома, построенного в пятидесятых года прошлого столетия. Дом трясет, — жалуется в твиттере пользователь Ирина.

Работы начались в 2017 году. По словам Ирины, три года люди жалуются и приглашают «ознакомиться с беспределом всех, кто может повлиять на ситуацию». Жители соседних домов уверены, что в такой близости к старым строениям нельзя возводить высотку. Тем не менее, строительство продолжается.