В Самарской области за сутки коронавирусом заразились 478 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились данные по заражению коронавирусом на 27 декабря 2021 года. За сутки в Самарской области выявлено 478 случаев заражения коронавирусом среди местных жителей.

Всего с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 198 352 случаев инфицирования. Из общего числа зараженных на сегодняшний день 152 019 пациента успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 1267 человек. Это почти в три раза больше количества заболевших.

Что касается печальной статистики по коронавирусу в Самарской области, то на 27 декабря 2021 года всего в регионе зарегистрировано 6 200 летальных случаев. За сутки скончались 16 человек, у которых был подтвержден коронавирус.