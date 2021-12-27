Умер заслуженный машиностроитель Самарской области Анвар Бульхин

Мужчина скончался 27 декабря. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 27 декабря, скончался на 86-м году жизни Анвар Бульхин – заслуженный машиностроитель и почетный гражданин Самарской области.

В 1970 году Анвар Бульхин закончил Куйбышевский политехнический институт, в 1998 – Самарский институт Делового образования. В 2002 Анвар Кашафович был награжден орденом почета по Указы президента. Помимо этого, мужчина также получил: Орден «Николая Прохорова»; Медаль «Ветеран труда»; Медаль «За полезные обществу труды»; Медаль «За честь и доблесть». И это только часть наград и званий Анвара Бульхина.

Бульхин руководил компанией «Фериаль», в которой стал работать в далеком 1995 году. Благодаря инициативе и содействию Анвара Кашафовича в Самаре установили скульптуру «Дядя Степа».

Анвар Бульхин прошел яркий и насыщенный путь от простого рабочего до руководителя компании. В 2006 году за неоценимый вклад он стал Почетным гражданином Самарской области, а в 2015 – Почетным гражданином Самары.