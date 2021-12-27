Губернатор поздравил спасателей Самарской области с профессиональным праздником

Самарские спасатели получили заслуженные награды

27 декабря 2021 года в России отмечается 31-я годовщина со дня образования МЧС. В этот день традиционно поздравления принимают сотрудники спасательных формирований. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей и вручил им благодарственные письма.

- Настоящий спасатель – это человек, который занимается спасением по зову души и сердца. По-другому, я уверен, не бывает, – подчеркнул Дмитрий Азаров, поздравляя сотрудников служб спасения.

Глава региона от имени всех жителей Самарской области поблагодарил спасателей за их нелегкий труд, высокую самоотдачу и профессионализм. Работа, которую ежедневно делают спасатели, помогает самарской земле чувствовать себя спокойно и уверенно.

Губернатор вручил сотрудникам МЧС и спасателям заслуженные награды. Многие получили почетное звание «Заслуженный спасатель», также спасатели были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу на пожаре», региональными и ведомственными наградами и знаками отличия.