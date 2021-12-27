Участники акции «Спасибо, доктор!» вручили вкусные подарки работникам Самарской станции скорой помощи

Участники акции «Спасибо, доктор!» поблагодарили тех, кто всегда на первой линии борьбы за здоровье людей и трудится 24/7 в условиях пандемии коронавируса. Это сотрудники скорой помощи.

На днях 200 работников самарской станции получили вкусные подарки от Хлебозавода № 5 и страховой компании «АСКОМЕД».

— Пандемия коронавируса показала обществу истинную роль медицины и медиков. Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи значительно и справедливо выросло. Акция «Спасибо, доктор!» — еще одна возможность выразить искреннюю благодарность за непростой и непрерывный труд медработников. Сегодня они нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Поэтому важно помогать им не только расходными материалами или питанием, но и простыми словами благодарности. Здоровья им, сил и терпения, — отметил президент АО СК «АСКОМЕД» Олег Козлов.

— Хотим выразить благодарность сотрудникам самарской скорой помощи: врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям. Их работа стала намного тяжелее и опаснее в период пандемии. Спасая нас, эти люди рискуют своим здоровьем и жизнью. Дорогие наши медицинские работники, спасибо вам за этот титанический труд, за заботу о нас и наших близких. Будьте здоровы! Вместе мы сильнее обстоятельств! — добавили представители ОАО «Самарский Хлебозавод №5».

По словам главного врача Самарской СМП Вячеслава Малахова, в пандемию работа скорой помощи возросла в 4 раза. Сейчас они испытывают колоссальные перегрузки, сотрудники буквально «живут на работе», им часто не хватает времени даже перекусить.

— Продуктовые наборы придутся очень кстати. Благодарим участников акции за поддержку и теплые слова, — сказал Вячеслав Малахов.

Напомним, акция «Спасибо, доктор!» стартовала весной 2020 года по инициативе сотрудников СК «АСКОМЕД» и объединила многие самарские компании в желании творить добро.