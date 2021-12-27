Нефтепереработчики помогли сбыться мечтам детей Куйбышевского района

В Куйбышевский район новогоднее настроение уже «завезли»! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Несколько лет подряд пожелания детей с ограниченными возможностями здоровья, из семей в трудной жизненной ситуации и многодетных, сирот, опекаемых и приемных ребят украшают елочку в центре «Семья» (так называют в народе куйбышевское подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения). Отсюда их забирают заводчане, чтобы под Новый год материализовать и достать из волшебного мешка. Так случилось и на этот раз. Нефтепереработчики нашли и купили около 100 подарков, загаданных ребятами. Весь декабрь заводские волонтеры проходили настоящий квест - связаться с родителями и опекунами, чтобы выяснить подробности о мечте, обежать магазины и перерыть интернет в поисках идеального «сюрприза». На цену не смотрели - старались покупать самые качественные подарки. На некоторые гаджеты собирали деньги всем цехом – радость должна быть полной!Наборы красок, современные электронные гаджеты и устройства, машины на пульте управления и коньки - мечты всех мальчишек и девчонок сбылись. В придачу заводчане накупили сладостей для еще более новогоднего настроения. Дед Мороз вручил детям желанные подарки на празднике, который по традиции помог устроить молодежный центр «Диалог».