Глава Богатовского района предстанет перед судом за покупку сиротам непригодных для жизни квартир

В приобретенной властями квартире жить невозможно Фото: прокуратура Самарской области

Следователи Богатовского района Самарской области завершили расследование уголовного дела по факту халатности бывшего главы муниципалитета, который покупал детям-сиротам квартиры, непригодные для проживания. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2019 году глава Богатовского района Владислав Туркин приобрел в рамках муниципальной программы шесть квартир, которые предназначались для проживания детям, оставшимся без попечительства родителей. Однако квартиры оказались непригодны для проживания. Согласно заключению экспертов, в квартирах были выявлены существенные нарушения противопожарных, санитарных и строительных норм.

- Общая сумма ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, составила более 6 миллионов 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, 13 апреля 2021 года Владимир Туркин покинул свой пост, по единогласному решению представителей района временно исполняющим обязанности главы был избран Вячеслав Киреев.

Кроме того, в декабре следователи завершили расследование уголовного дела, которое было заведено в отношении жены Владислава Туркина, которая занимала должность заместителя руководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский». Женщину обвиняют в обеспечении условий, при которых данные квартиры были приобретены. Супруга главы района внесла в акты приема-передачи жилых помещений недостоверные сведения об их соответствии техническому заданию.