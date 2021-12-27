В Самарской области будут ремонтировать не только сельские, но и городские школы

В правительстве готовы помочь с ремонтом школ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С января 2022 года начнется реализация программы «Единой России», направленная на капремонт школ на правительственные средства. Так, в 2022-2026 годах будет приведено в порядок 7300 зданий школ.

По информации министерства образования в Самарской области, уже подготовлена заявка на капитальный ремонт 21 школы. Они будут участвовать в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование работ. Из указанной заявки 33 % — городские образовательные учреждения.

— Программа направлена на сельские школы, но в Самарской области мы постарались включить в эту программу школы в густонаселенных районах городов. Потому что, в крупных городах области здания школ имеют, порой, вековую историю, — отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Галина Козловская.

Программа по капремонту включает в себя также оснащение школ новой мебелью, техникой и инвентарем. Она, по словам Козловской, существенно улучшит комфортное пребывание детей в образовательных организациях.