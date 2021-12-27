В Самаре в новом Дворце спорта на Молодогвардейской откроют бесплатный каток 29 декабря 2021 года

Так выглядит главная ледовая арена во Дворце спорта на Молодогвардейской
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В среду, 29 декабря 2021 года, во Дворце Спорта на Молодогвардейской, 222 откроют бесплатный каток для всех желающих. Количество мест на ледовой арене будет ограничено, пускать будут по предварительной записи.
Расписание свободного катания:
29 декабря 2021 года: с 13:15 до 14:45
30 декабря 2021 года: с 13:15 до 14:45, с 22:00 до 23:30
31 декабря 2021 года: с 12:00 до 13:30, с 14:30 до 16:00, с 17:00 до 18:30
1 января 2022 года: с 17:00 до 18:30, с 19:30 до 21:00, с 22:00 до 23:30
4 января 2022 года: с 13:45 до 15:15, с 16:15 до 17:45, с 22:00 до 23:30
5 января 2021 года: с 13:15 до 14:45
6 января 2022 года: с 21:15 до 22:45
7 января 2022 года: с 13:15 до 14:45, с 20:00 до 21:30
8 января 2022 года: с 21:15 до 22:45
9 января 2022 года: с 13:15 до 14:45
Записаться на посещение бесплатного катка во Дворце спорта можно по телефону 8 (846) 933-57-49.