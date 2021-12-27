В Самарской области 11 инвестпроектов получили поддержку от фонда развития промышленности

Производства региона модернизируют свою работу ФОТО: https://www.apextlt.ru/

Глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов подвел итоги работы регионального фонда развития промышленности. Организация помогает с финансированием инвестиционных проектов и участвует в реализации нацпроектов, касающихся экспорта, цифровой экономики, производительности труда и малого и среднего предпринимательства.

— Промышленные компании могут получить льготные займы от 5 млн рублей до 15 млн рублей по ставке от 2 до 3 % годовых и сроком до 5 лет, — рассказывает генеральный директор фонда Юлия Красина.

Так, в 2021 году фонд помог профинансировать 11 инвестпроектов. Общая сумма предоставленных льготных займов при участии ГФРП Самарской области для их реализации в этот период составила 264 млн рублей.

— В этом году фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей. 8 уже профинансированы - это сферы производства автокомпонентов, упаковочных и изоляционных материалов, сухих строительных смесей и многих других, — поделился Дмитрий Богданов.

Министр отметил, что в следующем году работа по поддержке инвесторов, модернизирующих свои производства будет продолжена.