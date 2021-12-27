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Общество27 декабря 2021 12:13

Самарские депутаты губернской думы будут получать свыше 155 тысяч рублей в месяц в 2022 году

В комитете по регламенту предложили увеличить количество депутатов до 19 человек
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сейчас в губернской думе работает 7-ой созыв

Сейчас в губернской думе работает 7-ой созыв

В губернской думе Самарской области обсудили возможность увеличения штата депутатов. В настоящее время по регламенту там может работать и получать ежемесячную заработную плату не более 16 депутатов. Комитет по регламенту предложил увеличить количество оплачиваемых чиновников до 19.

Таким образом, из расчета на одного условного представителя комитета и двух его заместителей их Фонда оплаты труда в 2022 году необходимо выделить 5 585 223 рублей со всеми начислениями. Можно рассчитать, что один дополнительный депутат в месяц будет получать 155 145 рублей.

Напомним, по итогам сентябрьских выборов в губернской думе 7-го созыва депутаты от «Единой России» получили 16 мандатов, КПРФ – 6, а от партий «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия» прошли по одному депутату. Председателем губернской думы вновь избрали Геннадия Котельникова.