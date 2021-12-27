Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Самарской области Анвара Бульхина

Анвар Бульхин скончался на 86-ом году жизни

Утром, 27 декабря 2021 года, скончался заслуженный машиностроитель и почетный гражданин Самарской области Анвар Бульхин. Анвару Кашафовичу было 85 лет. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от имени правительства, жителей региона и себя лично выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента АО «Самарская кабельная компания».

- Бесконечно больно и горько терять самых уважаемых людей губернии, - выразил соболезнования Дмитрий Азаров.

Анвар Бульхин был почетным гражданином Самары и Самарской области, заслуженным работником промышленности и машиностроения Российской Федерации. Его работоспособность, самоотдача, преданность делу, уникальный талант руководителя восхищают. Его вклад в становление, укрепление и развитие Куйбышевского завода кабелей связи, ныне АО «Самарская кабельная компания», невозможно переоценить. Анвар Кашафович посвятил заводу более 65 лет и поднял предприятие на высочайший уровень.

Также Анвар Бульхин запомнился своей общественной и благотворительной деятельностью. Он многое сделал для поддержки нуждающихся, а также участвовал во многих значимых для самарцев проектах.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анвара Бульхина.