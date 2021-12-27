Компания «ОZON-Поволжье» стала резидентом ТОСЭР в Самарской области

Соглашение подписано с трех сторон Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«OZON-Поволжье», создающая логистический комплекс в Чапаевске, стала резидентом ТОСЭР. Соглашение подписали глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов, менеджер проектов ООО «Интернет решения» Иван Беляков и мэр Чапаевска Витащий Ащепков.

Инвестиции в центр «OZON» в индустриальном парке «Чапаевск» составят 7,3 млрд рублей. Проект поможет создать 3400 новых рабочих мест. Еще столько же будет в ближайшей периферии объекта.

— Регион и город будут оказывать всестороннюю поддержку резиденту.И только в рамках региональных налоговых льгот экономия инвестора составит 388 миллионов рублей, — заметил Дмитрий Богданов.

По словам министра, логистический центр практически готов. Новые рабочие места в городе появятся уже совсем скоро.

Компания станет уже 14-м резидентом ТОСЭР «Чапаевск». В ближайшее время такой статус должны получить еще три предприятия. Общий объем инвестиций там планируют увеличить до 10,8 млрд рублей, а рабочих мест до 4236.