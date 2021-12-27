Жители Самары не хотят носить маски в общественном транспорте и получают повторные повестки в суд

В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте. Фото: Администрация Самары

В общественном транспорте Самары продолжают усиленно контролировать соблюдение масочного режима. В ходе контрольных рейдов на прошлой неделе было составлено 63 протокола, причем есть случаи рецидивов.

По словам заместителя руководителя департамента транспорта Самары Сергея Тапилина, в городском общественном транспорте есть случаи повторного привлечения одних и тех же пассажиров к административной ответственности, что говорит о том, что эти люди сознательно отказываются от маски в поездках, вновь и вновь попадая в поле зрения рейдовых бригад.

Напомним, за повторное нарушение масочного режима пассажиру грозит штраф до 50 тысяч рублей. После составления административного протокола дело рассматривается в суде, где учитываются все обстоятельства и причины совершения правонарушения. В отдельных случаях штраф не выписывается и «антимасочник» отделывается предупреждением.