Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

Это уже 22 успешный запуск в 2021 году

Ракетные двигатели серийного производства РД-107А/РД-108А, созданные самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» вновь обеспечили успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 телекоммуникационными спутниками OneWeb. Это уже 22 старт «Союза» с самарскими двигателями в 2021 году.

Запуск ракеты состоялся 27 декабря 2021 года в 16:10 по московскому времени со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. По словам специалистов, самарские двигатели отработали штатно. Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

На орбиту были запущены телекоммуникационные спутники OneWeb, которые предназначены для обеспечения глобального покрытия. Корпорация планирует завершить развертывание спутниковой группировки уже к июню 2022 года. Всего на низкой околоземной орбите будет 648 спутников OneWeb.