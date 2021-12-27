Электроэнергетики усилили работу по ликвидации последствий снежного бурана в Самарской области 25 и 26 декабря

Сейчас электроснабжение восстановлено

В выходные, 25 и 26 декабря 2021 года, в Самарской области был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ухудшением погодных условий. Так, из-за шторма с продолжительной метелью и порывов ветра до 27 м/с на электрических сетях произошли технологические нарушения, что привело к временным сбоям в электроснабжении. Рабочие Самарской сетевой компании были готовы к ухудшению погоды и заранее усилили дежурные смены, чтобы оперативно реагировать на нарушения в электросетях.

В непогоду в Самарской области работали все диспетчерские службы ССК, а также 27 оперативно-выездных бригад общей численностью 150 человек. Все выходные оперативный персонал проводил осмотры оборудования, в случае необходимости переключал электроснабжение потребителей на резервные источники питания. Для проведения аварийно-восстановительных работ дополнительно было привлечено 20 единиц спецтехники и около 300 сотрудников, которые восстанавливали обрывы проводов, меняли поврежденные изоляторы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение потребителей.

- Для электропитания социально значимых объектов были направлены дизельные электростанции, но ими не пришлось воспользоваться, так как персонал восстановил электроснабжение своими силами в регламентные сроки, - рассказали представители ССК.

Стоит отметить, что специалисты при осмотре распределительных сетей в ряде случаев фиксировали превышение допустимых нагрузок на оборудование, от которого подключены частные сектора с коттеджами. Оказалось, что собственники этих домов незаконно потребляют электроэнергию, используя для бытовых нужд больше максимальных 15 кВт мощности, заявленных в их договорах электроснабжения со сбытовыми компаниями. Неблагоприятные погодные условия только усугубили ситуацию и в некоторых случаях привели к аварийным ситуациям в электросетях.

В настоящее время электроснабжение всех клиентов компании ССК восстановлено в полном объеме.