Самарские мошенники придумали новую схему «развода»

Сообщайте о звонках телефонных мошенников полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они представляются сотрудниками полиции.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленники звонят на телефон и тревожным голосом сообщают о плохих новостях с близкими родственниками человека. Самыми распространенными версиями является: муж жена или ребенок жертвы сбили человека или их привлекли к ответственности за хранение наркотиков. Мошенники могут представиться сотрудниками полиции и попросить срочный выкуп для близких людей. Деньги нужны будут срочно и их нужно обязательно перевести на карту.

Правоохранители предупреждают, не стоит переводить деньги на карту злоумышленников. Будьте бдительны и постарайтесь дозвониться до того человека, о котором вели речь аферисты.