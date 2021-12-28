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Происшествия28 декабря 2021 3:33

Самарские мошенники придумали новую схему «развода»

Полиция призывает жителей быть бдительнее
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сообщайте о звонках телефонных мошенников полицейским

Сообщайте о звонках телефонных мошенников полицейским

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они представляются сотрудниками полиции.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленники звонят на телефон и тревожным голосом сообщают о плохих новостях с близкими родственниками человека. Самыми распространенными версиями является: муж жена или ребенок жертвы сбили человека или их привлекли к ответственности за хранение наркотиков. Мошенники могут представиться сотрудниками полиции и попросить срочный выкуп для близких людей. Деньги нужны будут срочно и их нужно обязательно перевести на карту.

Правоохранители предупреждают, не стоит переводить деньги на карту злоумышленников. Будьте бдительны и постарайтесь дозвониться до того человека, о котором вели речь аферисты.